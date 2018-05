Galatasaray Kulübü, taraftarların talebi üzerine son hafta oynanacak ve şampiyonu belirleyecek olan Göztepe maçını Türk Telekom Arena Stadı'nda taraftarlara ücretsiz olarak yayınlayacağını açıklamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim bir konuyla ilgili bir açıklama daha yayınlayarak maçın Türk Telekom Arena yerine Vadistanbul'da izleneceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Ticari Operasyonlar Direktörü Kerem Ertan ve Kulüp Genel Sekreteri Mustafa Turgun, 19 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Göztepe – Galatasaray maçı sırasında İstanbul'da mücadeleyi izlemek için gerçekleştirilecek organizasyon hakkında Galatasaray Televizyonu'nda bilgiler verdi.

Ticari Operasyonlar Direktörü Kerem Ertan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda fiziki şartlardan dolayı organizasyon yapılmasının mümkün olmadığını belirtirken "Taraftarlarımız bir arada maç seyretme olanağına sahip olacak. Buradaki soru nerede olacağı? 4-5 gündür ilgili firmalarla görüşme içindeyiz. Taraftarlarımızı stadımızda toplama konusunda ciddi bir çalıma yaptık. Ama önümüze bazı engeller çıktı. Stadı çok konuştuk, fakat şöyle bir problemimiz var. Stadımızın zemini hibrit hale dönüştürüldü. Zemin üzerindeki hareketlerin müsabaka haricinde minimumda olması gerekiyor. Biz stadımızda maçı izleseydik skorborda değil zeminin ortasına ekran kurmamız gerekiyordu. Her bir ekranın 2 ton ağırlığı var. Toplam saha içinde 4 truss, her birinde 6 ayak olduğu düşünüldüğünde 24 ayak, toplamda 8 ton…. Her tonajdan dolayı gömülme yapıyor. Zemin bizim için çok önemli. Avrupa'da da mücadele edeceğimiz düşünüldüğünde sahanın ortasında böyle bir yayın yapma imkanımız fiziki şartlar nedeniyle ortadan kalktı. Güney tribününde bu işi yapalım dedik. 'U' şeklide taraftarları toplayalım dedik. Bunda da 12 metrelik bir derinlik gerekiyor düzenek için. Maalesef 6 metre. Sonrasında tribünler bazında basamaklar başladığı için stat içinde maçı seyrettirme şansımız ortadan kalktı" dedi.

Ticari Operasyonlar Direktörü Kerem Ertan, Göztepe – Galatasaray karşılaşmasının Türk Telekom Stadyumu'na çok yakın olan Vadistanbul AVM'de düzenlenecek olan bir organizasyonla ücretsiz olarak izleneceğinin müjdesini verirken şu ifadeleri kullandı:

"Stadımızın dışında iki bölge vardı organizasyon için. Metronun çıkışında Aslanlı Yol diye tabir edilen bölge. Çevresel gereksinimleri karşılamak için Aslanlı Yol uygun bir yer değil. Taraftarlarımızın 3-4 saat geçirebilmesi için fiziki koşulları elverişli değil. Vadistanbul'un 15-16 bin kişilik özel konser düzenlediği bir alan var. Taraftar gruplarının da ana buluşma noktalarından bir tanesi. Burası vilayetimizin izin vermesi açısından doğru bir lokasyon gibi gözüküyor. Fiziki koşullar da bizim stadımızda sağlayabileceğimizden daha iyi olduğu için organizasyon Vadistanbul'a döndü. Bu noktada beIN SPORTS ve Digitürk'e teşekkür etmemiz lazım. Bu yayının halka açık şekilde seyredilmesi aslında istenen bir durum değil. Onlara kulübümüz adına teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Önemli detaylardan bir tanesi de Vadistanbul'un kuracağı teknik altyapı. Ciddi bir teknolojik kiralama yapacaklar. 16X9 metre bir led sistemi kurulacak. Düz bir alandan daha farklı bir ışık ortamı var orada. Oraya gelenler için ciddi ve güzel bir deneyim olacak"

Kulüp Genel Sekreteri Mustafa Turgun da organizasyonla ilgili bilgiler verdi. Zeminin yapısının bozulmaması adına en uygun şartları sağlayan Vadistanbul'un tercih edildiğini vurgulayan Mustafa Turgun şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim Kurulu ve Başkanımız ile birlikte taraftarımız için en güzelini yapmak istedik. Lakin geçmiş tecrübelerimiz içinde acı tecrübelerimiz de var. Cluj maçındaki drenaj problemi gibi. İskelelerin ayaklarının yapacağı basınç hibrit yapısını bozacaktı. Bu kısım çimin kökünün uzadığı kısmı sabitleyecektir, bu yüzden yağmur, su tehlikesini ve stadın homojen yapısını bozacaktır. Bizlerin görevi müsabakalarda en güzel zemini ve şartları sunmak. Bir tane operasyonun seneleri mahvetmesine izin veremeyiz. Vadistanbul'da görünürlük anlamında daha sağlıklı bir maç seyredilecek. Amaç birliktelik... Birinci günden beri kovaladığımız şampiyonluğu kutlayabilmek en büyük amacımız. Genel Sekreterlik olarak gerekli izinleri almak için uğraşımıza devam ediyoruz. Cumartesi günü, inşallah Pazar akşamı da aklımızdaki, gönlümüzdeki etkinliği yapabiliriz."