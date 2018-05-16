Sezon başında Valencia'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen bekleneni veremeyen Alvaro Negredo'ya takım aranıyor... Ancak İspanyol yıldızın 4.2 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle takımdan ayrılmak istememesi sıkıntı yaratıyor. Yönetim bu nedenle bu maaşı karşılayabilecek Çin ve ABD kulüpleri ile görüşecek. Negredo'nun kıta dışına gitmeye sıcak bakıp bakmayacağı da merak konusu.
Sahibinden satılık golcü
Beşiktaş bekleneni veremeyen Negredo’ya müşteri arıyor... 4.2 milyon Euro maaşı olan İspanyol yıldız için ABD ve Çin kulüpleri ile görüşülecek
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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