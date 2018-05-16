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Sahibinden satılık golcü

bekleneni veremeyen ’ya müşteri arıyor... 4.2 milyon Euro maaşı olan yıldız i ve Çin kulüpleri ile görüşülecek

Sahibinden satılık golcü
Sezon başında Valencia'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen bekleneni veremeyen Alvaro Negredo'ya takım aranıyor... Ancak İspanyol yıldızın 4.2 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle takımdan ayrılmak istememesi sıkıntı yaratıyor. Yönetim bu nedenle bu maaşı karşılayabilecek Çin ve ABD kulüpleri ile görüşecek. 'nun kıta dışına gitmeye sıcak bakıp bakmayacağı da merak konusu.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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