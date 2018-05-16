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’dan operasyonu

İtalya’ya giden Başkan Mandzukic için ’la masaya oturdu. Srna ile de görüşmelere başlandı...'da Vida ile yemek yiyen Srna Mandzukic'i ikna için de aracı olacak Bir taşla iki kuş vurulacak

Kartal’dan Hırvat operasyonu
Üst üste iki yıl şampiyon olduktan sonra bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş için düğmeye bastı... Siyah-Beyazlılar'dan taraftarları çok heyecanlandıracak bir hamle geldi. Başkan Fikret Orman ve transferden sorumlu yönetici Umut Güner, İtalya'ya gitti.

SON DERECE OLUMLU GEÇTİ
Juventus'la masaya oturan ikili, Mario Mandzukic'i resmen istedi. Orman ve Güner, 32 yaşındaki Hırvat forvetin menajeriyle de bir araya geldi. Görüşmelerin son derece olumlu geçtiği öğrenildi.

ÜST ÜSTE TRANSFER HAMLELERİ
Yönetim bir transfer hamlesi de İstanbul'da yaptı... Mandzukic'in vatandaşı Darijo Srna, Vida ile yemek yedi. Shakhtar formayı giyen 36 yaşındaki Hırvat sağ beke 1 yıllık teklif yapıldı.

MAÇ BAŞI ÜCRET TEKLİF EDİLDİ
Ağustos ayına kadar doping cezası olan Srna'ya maç başı ücret önerildi. Tecrübeli yıldız eğer teklifi kabul ederse Mandzukic'i ikna için de kullanılacak. Beşiktaş yönetimi böylece bir taşla iki kuş vuracak.

MOTİVASYONU KÖTÜYSE GİDER
Beşiktaş'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan 'le ilgili en yetkili ağızdan açıklama geldi. İtalyan kulübünün CEO'su Giuseppe Marotta, "Mandzukic harika bir oyuncu. Ancak bu takımda kalıp kalmayacağı konusundaki motivasyonunu da bil- mek zorundayız" diyerek ayrılık sinyali verdi.


Nusret'te yenilen yemeğe Vida ve Srna'nın yanı sıra F.Bahçe'nin eski yıldızı olan ve şu anda menajerlik yapan Milan Rapajic de katıldı.



TAKVİM ÖZEL
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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