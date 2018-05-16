Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'den sert uyarılar geldi... Futbolcularıyla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, "Evet 1 puan bize şampiyonluk için yetecek. Ama sahaya her zamanki gibi galibiyet felsefesiyle sahaya çıkacağız. Beraberliği kafanızdan silin" dedi. Terim ayrıca Göztepe'nin silahı Demba Ba konusunda defans oyuncularını da uyardı.
Beraberliği kafadan silin!
Fatih Terim “1 puan yetebilir ama biz galibiyet için oynayacağız” dedi
Etiketler: Fatih Terim , Demba Ba , Göztepe , Galatasaray , beraberlik
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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