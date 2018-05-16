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Beraberliği kafadan silin!

“1 puan yetebilir ama biz galibiyet için oynayacağız” dedi

Beraberliği kafadan silin!
maçının hazırlıklarını sürdüren 'da 'den sert uyarılar geldi... Futbolcularıyla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, "Evet 1 puan bize şampiyonluk için yetecek. Ama sahaya her zamanki gibi galibiyet felsefesiyle sahaya çıkacağız. Beraberliği kafanızdan silin" dedi. Terim ayrıca Göztepe'nin silahı konusunda defans oyuncularını da uyardı.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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