Trabzon’da her çocuk futbolla doğar

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Nike'ın "Çık Oyna" kampanyası için futbol hayatı ve çocukluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon'da her çocuğun futbolla doğduğunu belirten Ömür, "Trabzon'un her sokağında futbol oynayan çocuklar görebilirsiniz. Futbol bu şehir için büyük bir sevda. Ama sadece futbol olarak düşünmemek gerekiyor sporu. Çünkü biz ilkokul ve ortaokul dönemlerinde arkadaşlarımızla futbol idmanından çıktıktan sonra basketbol oynuyorduk, voleybol maçları yapıyorduk. Spor dünyada yapılabilecek en mutlu şeylerden bir tanesi. Benim için artık eğlencenin yanında artık işim" dedi.
HOCA YİNE YERLİ OLACAK
Trabzonspor Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer, "Muhtemelen yeni sezondaki teknik direktörümüz yerli olacak" dedi. Yönetim, ligi tanıyan ve altyapıya önem veren bir isimle anlaşacak.
HOCA YİNE YERLİ OLACAK
Trabzonspor Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer, "Muhtemelen yeni sezondaki teknik direktörümüz yerli olacak" dedi. Yönetim, ligi tanıyan ve altyapıya önem veren bir isimle anlaşacak.
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