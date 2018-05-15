Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek Göztepe-G.Saray, F.Bahçe-Konya ve Başakşehir-Kasımpaşa maçları cumartesi günü oynanacak. İşte şampiyonluk ihtimalleri: Son hafta Galatasaray 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer Galatasaray kaybeder, Fenerbahçe kazanır ve Başakşehir puan kaybederse Fenerbahçe şampiyon olacak. Lider Galatasaray kaybeder, Başakşehir kazanırsa Başakşehir tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek.
Şampiyon cumartesi belli oluyor
Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun şampiyonu belirleyecek maçlar cumartesi günü oynanacak
Etiketler: süper lig , Galatasaray , Başakşehir , Fenerbahçe , Şampiyon
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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