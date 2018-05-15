;
Yol Durumu
  1. Defansif Fenerbahçe!
  2. Fener 7 bitirdi

cumartesi belli oluyor

’de 2017-2018 sezonunun u belirleyecek maçlar cumartesi günü oynanacak

Şampiyon cumartesi belli oluyor
Süper Lig'de u belirleyecek Göztepe-G.Saray, F.Bahçe-Konya ve Başakşehir-Kasımpaşa maçları cumartesi günü oynanacak. İşte şampiyonluk ihtimalleri: Son hafta Galatasaray 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer kaybeder, kazanır ve puan kaybederse Fenerbahçe şampiyon olacak. Lider Galatasaray kaybeder, Başakşehir kazanırsa Başakşehir tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar