Kanarya Süper Lig’de en çok gol atan ekip

F.Bahçe Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenerek şampiyonluk şansını son maça taşıdı. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla bu sezon kendileri adına ligde en farklı sonuca imza atmış oldular. Fenerbahçe bununla da kalmayarak ligde 75 gole ulaştı. Bir başka deyişle Kanarya 33. hafta sonunda ligin en golcü ekibi.
G.SARAY 2. SIRADA
Sarı-Lacivertli takımı 74 golle Galatasaray ve 64 golle de Beşiktaş izliyor. F.Bahçe böylece ligde maç başına 2.2 gol ortalaması yakalayarak başarılı bir istatistik yakaladı.
G.SARAY 2. SIRADA
Sarı-Lacivertli takımı 74 golle Galatasaray ve 64 golle de Beşiktaş izliyor. F.Bahçe böylece ligde maç başına 2.2 gol ortalaması yakalayarak başarılı bir istatistik yakaladı.
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