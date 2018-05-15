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Yol Durumu
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bilmecesi

’ta sözleşmesi bitecek olan ’nın durumu belirsiz. Yönetimin Kanadalı oyuncuyla devam edip etmemeye henüz karar veremediği öğrenildi

Atiba bilmecesi
Beşiktaş'ta belirsizliği sürüyor... Siyah-Beyazlı yönetimin son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kanadalı futbolcuyla yola devam edip etmeme konusunda henüz bir karar veremediği öğrenildi.

GÜNEŞ'E DANIŞILACAK
Atiba'nın 35 yaşında olması ve bu sezon geçmiş yıllarındaki performansını sergileyememesi nedeniyle yönetimin gözünden düştüğü iddialar arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Şenol Güneş'le bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra karar vermesi bekleniyor.
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