Atiba bilmecesi

Beşiktaş'ta Atiba belirsizliği sürüyor... Siyah-Beyazlı yönetimin son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kanadalı futbolcuyla yola devam edip etmeme konusunda henüz bir karar veremediği öğrenildi.
GÜNEŞ'E DANIŞILACAK
Atiba'nın 35 yaşında olması ve bu sezon geçmiş yıllarındaki performansını sergileyememesi nedeniyle yönetimin gözünden düştüğü iddialar arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Teknik Direktör Şenol Güneş'le bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra karar vermesi bekleniyor.
GÜNEŞ'E DANIŞILACAK
Atiba'nın 35 yaşında olması ve bu sezon geçmiş yıllarındaki performansını sergileyememesi nedeniyle yönetimin gözünden düştüğü iddialar arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Teknik Direktör Şenol Güneş'le bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra karar vermesi bekleniyor.
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