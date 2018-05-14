Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'a misafir oluyor. Sarı-lacivertliler, kazanıp az da olsa devam eden şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor. Puan kaybı halinde ise şampiyonluk ümitleri bitecek. Şampiyonlar Ligi bileti de tehlikeye girecek.



FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Aatif, Fernandao, Soldado

KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN 11'İ: Rybaka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman, Murat,Cem, Herve, Bliznichenko, Ergin Keleş

KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beİN SPOR TS 1'den naklen yayınlanacak.

İNCE HESAPLAR

Kanarya, Karabükspor karşısında galibiyetin yanı sıra farka da giderek Galatasaray ile arasındaki 7 gollük averaj eksisini kapatmaya çalışacak. Son hafta lider Galatasaray'ın kaybetmesi halinde iki takım arasında oluşabilecek bir puan eşitliğinde genel averaja göre sıralama belirlenecek.



SON FORMAYA 3 ADAY

Aykut Kocaman'nın sahaya klasikleşen kadrosu ile çıkması bekleniyor. Kalede Volkan Demirel yer alacak. Savunmada Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, ön liberoda Mehmet Topal&Josef ikilisi görev yapacak. Hücum hattında Aatıf, Giuliano ve Soldado oynayacak. Son formayı ise Alper Potuk, iyileşen Nabil Dirar ya da Mathieu Valbuena'dan birisi giyecek..