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CANLI I Karabükspor-

Kupayı Akhisar’a kaptıran ligde şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor. Hedef; farklı kazanıp olası averaj hesabında Galatasaray’ı geçmek. Peki - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI I Karabükspor-Fenerbahçe

, 'de bu akşam haftalar önce küme düşmesi kesinleşen 'a misafir oluyor. Sarı-lacivertliler, kazanıp az da olsa devam eden şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor. Puan kaybı halinde ise şampiyonluk ümitleri bitecek. Şampiyonlar Ligi bileti de tehlikeye girecek.



KARABÜKSPOR 0-3 FENERBAHÇE ( İLK YARI OYNANIYOR)
2' Kravchenko k.k.
20' Fernandao
29' Fernandao

FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Aatif, Fernandao, Soldado
KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN 11'İ: Rybaka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman, Murat,Cem, Herve, Bliznichenko, Ergin Keleş

KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beİN SPOR TS 1'den naklen yayınlanacak.

İNCE HESAPLAR
Kanarya, Karabükspor karşısında galibiyetin yanı sıra farka da giderek Galatasaray ile arasındaki 7 gollük averaj eksisini kapatmaya çalışacak. Son hafta lider Galatasaray'ın kaybetmesi halinde iki takım arasında oluşabilecek bir puan eşitliğinde genel averaja göre sıralama belirlenecek.

SON FORMAYA 3 ADAY
Aykut Kocaman'nın sahaya klasikleşen kadrosu ile çıkması bekleniyor. Kalede Volkan Demirel yer alacak. Savunmada Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, ön liberoda Mehmet Topal&Josef ikilisi görev yapacak. Hücum hattında Aatıf, Giuliano ve Soldado oynayacak. Son formayı ise Alper Potuk, iyileşen Nabil Dirar ya da Mathieu Valbuena'dan birisi giyecek..

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 19:13
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