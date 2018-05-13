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Yıldırım'dan büyük taarruz

’nı kaybeden, ligde de şansını zora sokan ; santrfor, stoper, sol bek, orta saha ve sağ kanada takviyeler yapacak. Listedeki 6 oyuncudan en az 4’ü edilecek

Yıldırımdan büyük taarruz
Ligde şampiyonluk şansını zora sokan, Türkiye Kupası finalini de Akhisar'a yenilerek kaybeden Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilmesi durumunda kadroya önemli yıldızları takviye yapmayı planlıyor. Yıldırım finansal fair play sebebiyle leri kiralama ya da düşük bonservis bedelleriyle bitirecek.

Forvete Facundo Ferreyra
Yıldırım'ın transfer listesinde santrfor olarak Shakhtar'da sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcusu Facundo Ferreyra dikkat çekiyor. Ferreyra daha önce de Fener'in gündemindeydi.

ORTA SAHANIN İLACI NDİAYE
Orta saha için Badou Ndiaye çok ciddi bir aday. Kulübü Stoke City küme düştüğü için bedelsiz kiralanma hakkı var. Sol bek için ise Ganalı Rahman Baba'nın, Chelsea'den kiralanması bekleniyor.

STOPER MEVKİNE 2 ADAY VAR
Stopere 2 aday var. Milanlı Paletta ve M.City'li Mangala. Her ikisinin de kulüpleriyle 1 yıl sözleşmesi var. Uygun bir ücretle alınmaya çalışılacak. Sağ kanat için ise Sweansea'nin Hollandalısı Luciano Narsingh gündemde.
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