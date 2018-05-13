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Şampiyon gibi bitirmeliyiz

Tecrübeli hoca maçı öncesi takımla bir görüşme yaparak, “Son 2 maçı da kazanarak ligi şampiyon gibi bitirmeliyiz”dedi

Şampiyon gibi bitirmeliyiz
Şenol Güneş Osmanlı maçı öncesi takımla bir görüşme yaptı. Tecrübeli hoca bu sezon ligde istedikleri neticeye alamadıklarını söyleyerek, "Sizden kalan 2 maçı bir şampiyon gibi oynamanızı istiyorum" dedi.

GÜCÜNÜZÜ GÖSTERİN
Osmanlıspor ve maçında futbolcularından yüreklerini ortaya koymalarını isteyen Güneş, "Bu maçta 'ın nasıl bir takım olduğunu herkese gösterin" diye konuştu.

SİZDEN GALİBİYET BEKLİYORUM
Osmanlıspor'un ligdeki durumunun kendilerini ilgilendirmediğine dikkat çeken Güneş, "Biz her maça kazanmak için çıkmalıyız. İster iddiamız olsun isterse de olmasın. Bu maçta sizden galibiyet bekliyorum. Performansınıza güveniyorum. Taraftarınızı mutlu edin" ifadesini kullandı...
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