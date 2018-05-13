Şampiiii...

Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk için artık gün saymaya başladı. Henüz 30. saniyede Yeni Malatyaspor savunmasının hatasından yararlanan Garry Rodrigues, ceza sahası içinde topu kale dibindeki Belhanda'ya gönderdi. Yıldız oyuncu da affetmedi. 12'de Rodrigues'in şık pasında Gomis topu boş kaleye yuvarladı: 2-0. 26'da Sinan Gümüş'ün pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunu Malatyaspor kalecisi Farnolle kurtardı.



​SİNAN GÜMÜŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Dakikalar 38'i gösterdiğinde hızlı gelişen G.Saray atağında Sinan Gümüş, ceza sahasına girmeden vurdu. Köşeye giden topu Farnolle tuttu. 50'de Chebake'in yerden ortasına kale dibinde Boutaib dokunamadı. 58'de Rodrigues ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu, top direğin yanından dışarı çıktı. 64'te Fernando'nun sert şutunu Malatya kalecisi kurtardı.



​BELHANDA'DAN PENALTI BEKLENTİSİ

80'DE Belhanda kendi yarı alanından kaptığı topla hızla Malatya ceza sahasına girdi. Gomis'e pasını aktaramayınca Galatasaray mutlak bir golden oldu. 90+1. dakikada Belhanda ceza sahası içinden şut denedi. Vuruşu Malatyaspor savunmasından geri geldi. Belhanda bu pozisyondan sonra hakeme penaltı itirazlarında bulundu.

BELHANDA'DAN TARİHİ GOL

Younes Belhanda'nın Yeni Malatyaspor filelerine 30'uncu saniyede gönderdiği gol, bu sezon Süper Lig'de en erken atılan gol oldu. Maçtan sonra konuşan yıldız oyuncu, "Çok kritik bir engeli daha aştık. Göztepe'yi de deplasmanda mağlup ederek mutlu sona ulaşacağız" diye konuştu.