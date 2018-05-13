Hikayenin sonu mutlu bitsin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Kazanmak bizim için çok önemliydi. Maça golle başladık ve ikinci golü de bulduk. 2. yarı maçı sahanın içerisinde top yapan, kendisini riske sokmayan ve sonra da ataklara çıkan bir Galatasaray vardı" dedi.



GALATASARAY'DA 800. MAÇI​

Terim şöyle devam etti: Futbolcu ve hoca olarak G.Saray'da 800. maçımdı bu. Bu hikayeyi yazan kahramanların şampiyon olarak tamamlayacaklarına inanıyorum. Son maçta benim bir şey dememe gerek kalmamalı.



​ANNELER GÜNÜNÜ UNUTMADI

Bu galibiyeti tüm annelere hediye etmek istiyorum. Anneme, eşime ve kızlarıma armağan ediyorum. 2-0 öne geçtikten sonra değişik oynuyoruz. Bunu şampiyon olduktan sonra yeni sezonla birlikte çözeceğiz.



​NEDEN AYNI SAATTE OYNANMIYOR

Muhakkak TFF'nin bir bildiği vardır. Onun için böyle yaklaşmak istiyorum. Geçen hafta bir parça verdim, tabii burada başka da bir şey var. Neden hep beraber aynı saatte oynamıyoruz, onu da bilmiyorum.