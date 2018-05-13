Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor ile karşı karşıya geliyor. Bir tarafta Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek galibiyeti kovalayacak. Diğer tarafta Osmanlıspor ise Süper Lig'de kalabilmek için bütün varlığıyla galibiyet için ter dökecek. Peki kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak Osmanlıspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm ayrıntılar ve canlı anlatımı Türkiye'nin bir numaralı spor sitesi olan takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...





OSMANLISPOR 1-0 BEŞİKTAŞ (İLK YARI SONA ERDİ)

6' Serdar





OSMANLISPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Büyük mücadeleye sahne olacak maç 13 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı. Hakem Halis Özkahya'nın düdük çaldığı mücadeleyi BeIN SPORTS 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor



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SÜPER LİG'DE 18. RANDEVU

Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 17 kez rakip oldu. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 12'sini kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 42 golüne, Ankara temsilcisi 18 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşti. İstanbul'daki ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, Ankara'da 2-1 yenilmesine rağmen turu geçen taraf oldu.

SON 8 MAÇTA BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ

Beşiktaş, Osmanlıspor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçı da kazandı.

Rakibi karşısında son mağlubiyetini 2008-2009 sezonunda İstanbul'da 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 maçta, 2'si hükmen olmak üzere 3 puana ulaştı.



ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 5'ini Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Ankara'daki müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.



Ligde 33. haftaya Beşiktaş 65 puanla 4., düşmeme mücadelesi veren Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada girdi.



DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlara imza atmakta zorlandı.

Süper Lig'de şu ana dek 16 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların 6'sını kazanabildi. Deplasmandaki diğer 10 mücadelede beşer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, böylece 25 puan kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 3 deplasman maçının 2'sinden mağlup ayrıldı. Bu periyottaki dış saha maçlarında Medipol Başakşehir'e 1-0, Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, sadece Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 üstünlük kurdu.





TOSİC CEZALI, PEPE, CANER VE NEGREDO SAKAT

Beşiktaş'ın Kayserispor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic, cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Pepe, Caner Erkin ve Alvaro Negredo'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncu da yarınki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.



QUARESMA SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu sezon üç kez sarı kartla cezalandırılan Quaresma, yarın da aynı durumla karşılaşırsa sezonun son haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.