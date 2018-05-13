Buradan çıkış yok

Süper Lig'in 33. haftasında dün evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Galatasaray bu sezon sahasında rakiplerini ezdi geçti... Taraftarı ile muhteşem bir birliktelik kuran Sarı- Kırmızılılar iç sahada bu sezon oynadığı 17 maçın 16'sını kazanmayı başardı. Galatasaray sahasında sadece ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadığı maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 17 maçta 49 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezonki başarısında iç sahadaki muhteşem performansı önemli bir rol oynadı.
TARAFTAR SAYISINDA DA ZİRVEDE
Bu sezon Süper Lig'de sahasında en fazla puan toplayan takım olmayı başaran Galatasaray, iç sahada en fazla seyirci önünde oynayan takım klasmanında da zirvede. Türk Telekom Stadı'nda bu sezon ortalama 40 bin taraftarın önünde oynayan Sarı-Kırmızılı takım, ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a fark attı. G.Saray'ın dün Malatya ile oynadığı maçta da stat tamamen doldu.
ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLEDİLER
Yeni Malatayspor'u yenen ve son haftaya lider giren Galatasaray'da maç sonu taraftalar büyük bir sevinç yaşadı. Türk Telekom Stadı'ndaki 50 bin taraftar karşılaşmanın bitimi ile şampiyonluk şarkıları söyledi. Sarı-Kırmızılı futbolcular da maç sonrası tribünlere koşarak Yeni Malatyaspor galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadı.
TARAFTAR SAYISINDA DA ZİRVEDE
Bu sezon Süper Lig'de sahasında en fazla puan toplayan takım olmayı başaran Galatasaray, iç sahada en fazla seyirci önünde oynayan takım klasmanında da zirvede. Türk Telekom Stadı'nda bu sezon ortalama 40 bin taraftarın önünde oynayan Sarı-Kırmızılı takım, ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a fark attı. G.Saray'ın dün Malatya ile oynadığı maçta da stat tamamen doldu.
ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLEDİLER
Yeni Malatayspor'u yenen ve son haftaya lider giren Galatasaray'da maç sonu taraftalar büyük bir sevinç yaşadı. Türk Telekom Stadı'ndaki 50 bin taraftar karşılaşmanın bitimi ile şampiyonluk şarkıları söyledi. Sarı-Kırmızılı futbolcular da maç sonrası tribünlere koşarak Yeni Malatyaspor galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadı.
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