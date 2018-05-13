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’dan Koç'a sert sözler

F.Bahçe Başkanı , ’u hedef alarak, “Bir insanın içinde bulunacağı en kötü durum kendi yalanına inanması” dedi

Aziz Yıldırım’dan Koça sert sözler
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Antalya Kış Kamp Merkezi 1. Etap açılışında başkan adayı Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi. Koç'un önceki gün yaptığı açıklamalara tepki gösteren Başkan Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Bir insanın içinde bulunacağı en kötü durum kendi yalanına inanmasıdır. 3 Temmuz'da kaçmadım diyorsun. Sen Mayıs 2012'de bıraktığında ben tutukluydum. Sen neredeydin? 17/25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası delikanlılık yapmak kolay. Daha önce neredeydin?"
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