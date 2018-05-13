F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Antalya Kış Kamp Merkezi 1. Etap açılışında başkan adayı Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi. Koç'un önceki gün yaptığı açıklamalara tepki gösteren Başkan Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Bir insanın içinde bulunacağı en kötü durum kendi yalanına inanmasıdır. 3 Temmuz'da kaçmadım diyorsun. Sen Mayıs 2012'de bıraktığında ben tutukluydum. Sen neredeydin? 17/25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası delikanlılık yapmak kolay. Daha önce neredeydin?"
Aziz Yıldırım’dan Koç'a sert sözler
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç’u hedef alarak, “Bir insanın içinde bulunacağı en kötü durum kendi yalanına inanması” dedi
Etiketler: Aziz Yıldırım , Ali Koç
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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