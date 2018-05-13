F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Antalya Kış Kamp Merkezi 1. Etap açılışında başkan adayı Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi. Koç'un önceki gün yaptığı açıklamalara tepki gösteren Başkan Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Bir insanın içinde bulunacağı en kötü durum kendi yalanına inanmasıdır. 3 Temmuz'da kaçmadım diyorsun. Sen Mayıs 2012'de bıraktığında ben tutukluydum. Sen neredeydin? 17/25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası delikanlılık yapmak kolay. Daha önce neredeydin?"