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Ayağımız asla yere takılmaz

Ağaoğlu, “Hiç kimse endişe etmesin. Sportif ve ekonomik başarı nihai hedefimiz... 10 milyon sevdalısı sayesinde ayağının bir yere takılması mümkün değil” dedi

Ayağımız asla yere takılmaz
Trabzonspor camiası dün 'da kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya eski yöneticiler, futbolcular ve Bordo-Mavili yönetim kurulu katıldı. Buluşmada konuşan Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hiç kimse merak etmesin. Sportif ve ekonomik başarı nihai hedefimiz. Bu kulübe, bu takıma gönül veren 10 milyon Trabzonspor sevdalısı sayesinde ayağının bir yere takılması mümkün değil" dedi. Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer ise, "Trabzonspor tekrar bir irtifa kazanacak ise yeniden kendi olmaya muhtaçtır" diye konuştu.
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