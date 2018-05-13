Trabzonspor camiası dün İstanbul'da kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya eski yöneticiler, futbolcular ve Bordo-Mavili yönetim kurulu katıldı. Buluşmada konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hiç kimse merak etmesin. Sportif ve ekonomik başarı nihai hedefimiz. Bu kulübe, bu takıma gönül veren 10 milyon Trabzonspor sevdalısı sayesinde ayağının bir yere takılması mümkün değil" dedi. Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer ise, "Trabzonspor tekrar bir irtifa kazanacak ise yeniden kendi olmaya muhtaçtır" diye konuştu.
Ayağımız asla yere takılmaz
Ağaoğlu, “Hiç kimse endişe etmesin. Sportif ve ekonomik başarı nihai hedefimiz... 10 milyon Trabzonspor sevdalısı sayesinde ayağının bir yere takılması mümkün değil” dedi
Etiketler: Trabzonspor , İstanbul , Ahmet Ağaoğlu
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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