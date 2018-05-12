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Trabzon'da hüsran

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, zirve yaşrından uzak kaldığı gibi Akhisar’ın kupayı kazanmasıyla Avrupa umudunu da kaybetti

Trabzonda hüsran
Trabzonspor için bu sezon pek de güzel geçmedi. Bordo-Mavililer, 50. yılda şampiyonluk parolası ile başladığı sezonda önce zirve yarışından koptu ardından da kupadan elendi. Son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'un finalde Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla bordo- mavili takım Avrupa kupalarına katılma hedefini de gerçekleştiremedi.

AVRUPASIZ ÜST ÜSTE 3. YIL OLACAK...
Avrupa Kupası şansını kaybeden Trabzonspor böylece 3 yıl üst üste Avrupa'ya gidememiş olacak. Eğer F.Bahçe kupayı kazansaydı Trabzon, ligi 5. bitirmesi halinde Avrupa bileti alacaktı. Taraftarlar hem şampiyonluk hem de Avrupa Kupası umutlarını önümüzdeki sezona taşımak zorunda kaldı. Ağır borç yükü nedeniyle Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetimin de işi oldukça zor görünüyor.
  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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