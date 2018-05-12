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Mandzukic bombası

Gelecek sezon ’in yanına iyi bir golcü isteyen , ’un 31 yaşındaki forveti Mandzukic’in peşinde. lar, görüşmelerin sürdüğünü ve Sarı-Kırmızılı ekibin golcüyü almak için oldukça ısrarcı olduğunu yazdı...

Mandzukic bombası
G.Saray'dan flaş hamlesi... Sarı- Kırmızılılar'ın devi Juventus'ta forma giyen santrfor ile temasta olduğu iddia edildi. İtalyan medyasındaki haberlere göre 31 yaşındaki golcüyü transfer etmeye en yakın takımın Galatasaray olduğu yazıldı. G.Saray, Milan ve Inter'le yarış halinde.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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