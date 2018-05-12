G.Saray'dan flaş transfer hamlesi... Sarı- Kırmızılılar'ın İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Hırvat santrfor Mario Mandzukic ile temasta olduğu iddia edildi. İtalyan medyasındaki haberlere göre 31 yaşındaki golcüyü transfer etmeye en yakın takımın Galatasaray olduğu yazıldı. G.Saray, Milan ve Inter'le yarış halinde.
Mandzukic bombası
Gelecek sezon Gomis’in yanına iyi bir golcü isteyen Galatasaray, Juventus’un 31 yaşındaki forveti Mandzukic’in peşinde. İtalyanlar, görüşmelerin sürdüğünü ve Sarı-Kırmızılı ekibin Hırvat golcüyü almak için oldukça ısrarcı olduğunu yazdı...
Etiketler: Sarı Kırmızılılar , Mario Mandzukic , Juventus , Galatasaray , Gomis , transfer , İtalyan , Hırvat
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.