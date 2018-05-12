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  1. Fatinoğlu'dan Yeni Malatyaspor maçı öncesi şok ima

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

maçı için nefesler tutuldu. Bu akşam Stadı'nda Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Futbolseverler Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını merak ediyorlar. İşte GS Malatya maçı detayları..

Galatasarayın ilk 11i belli oldu

Şampiyonluk mücadelesinde kritik maç maçı! Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek. İşte Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının ayrıntıları...

Sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 3'er, Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde 69 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor engelini kayıpsız geçebilmek için ter dökecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezasını dolduran Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında yeniden takıma dönecek. Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle maçında oynayamayan Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında kadroya girebilecek.

Feghouli cezalı
Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi Galatasaray'da Sofiane Feghouli sarı kart cezalısı durumunda bulunuyor.

Ligde son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında bu sezonki 4. sarı kartını alarak cezalı duruma düşen Feghouli, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Öte yandan, Galatasaray'da Mariano Filho ile Serdar Aziz'in ise tedavileri sürüyor.

Üç oyuncu ceza sınırında
Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Maicon Roque, Sinan Gümüş ve Ryan Donk, Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin son haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

GALATASARAY - EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI BİLGİLERİ

STAT: Türk Telekom
HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Belhanda, Rodrigues, Gomis.
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EVKUR YENİ MALATYASPOR: Famolle, Cissokho, Mina, Sadık, Seth, Murat, Azubuike, Diallo, Gilberto, Adem, Boutaib.
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 17:38
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