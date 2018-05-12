Başakşehir'in zirve inadı

Başakşehir Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Turuncu-Lacivertliler böylelikle puanını 69 yaptı ve maç fazlasyıla lider G.Saray'la puanını eşitleyerek ikinci sıraya çıktı. Dün akşamki maça etkili başlayan Başakşehir, 30. dakikada Elia'nın pasında Bajic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol devrenin de sonucu oldu.



​SON HAFTA NEFESLER TUTULACAK

BAŞAKŞEHİR'de 76'da Emre'nin şık pasında Visca maçın sonucunu tayin etti: 2-0. Antalya'dan kayıpsız dönen Başakşehir, son hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Turuncu-Lacivertliler Kasımpaşa'yı geçerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.