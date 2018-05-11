Trabzon yıldız avlayacak

Trabzonspor Yönetimi yeni sezonda maliyetli transferler yapmayacak. Genç ve gelecek vaat eden isimler tercih edilecek. Özellikle Afrika, Güney Amerika ve Doğu Avrupa'daki genç futbolcular mercek altına alınmaya başlandı.
10 MAÇ İZLİYOR
Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer günde 10 maç izleyerek rapor tutuyor. Hedef, daha önce Yattara ve Aurelio gibi isimleri uygun maliyetle takıma kazandırmak.
10 MAÇ İZLİYOR
Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer günde 10 maç izleyerek rapor tutuyor. Hedef, daha önce Yattara ve Aurelio gibi isimleri uygun maliyetle takıma kazandırmak.
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