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yıldız avlayacak

, takıma genç ve yıldız isimleri kazandırmak için çalışmalara başladı...

Trabzon yıldız avlayacak
Trabzonspor Yönetimi yeni sezonda maliyetli transferler yapmayacak. Genç ve gelecek vaat eden isimler tercih edilecek. Özellikle Afrika, Güney Amerika ve 'daki genç futbolcular mercek altına alınmaya başlandı.

10 MAÇ İZLİYOR
Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer günde 10 maç izleyerek rapor tutuyor. Hedef, daha önce Yattara ve Aurelio gibi isimleri uygun maliyetle takıma kazandırmak.
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