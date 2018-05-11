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Totem yapan Yıldırım’ın çabası yetmedi

İlk yarıyı protokol tribününde izleyen Yıldırım 1-0’dan sonra totem yaparak yerini değiştirdi

Totem yapan Yıldırım’ın çabası yetmedi
F.Bahçe Başkanı maçın ilk devresini protokol tribününde izledi. Aziz Yıldırım Başkanı 'le sohbet yaptı. Aziz Yıldırım 2. yarı uğur olsun diye yerini değiştirdi. Ancak bu değişiklik mağlubiyeti engelleyemedi.
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