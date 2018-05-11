F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım maçın ilk devresini protokol tribününde izledi. Aziz Yıldırım TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le sohbet yaptı. Aziz Yıldırım 2. yarı uğur olsun diye yerini değiştirdi. Ancak bu değişiklik mağlubiyeti engelleyemedi.
Totem yapan Yıldırım’ın çabası yetmedi
İlk yarıyı protokol tribününde izleyen Yıldırım 1-0’dan sonra totem yaparak yerini değiştirdi
Etiketler: Aziz Yıldırım , yıldırım demirören , TFF , Türkiye Kupası , Fenerbahçe
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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