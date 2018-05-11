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Sağ bekte tercih yine

Sağ bekte tercih yine Linnes
Malatya maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlığı geçen Mariano'nun durumu iyiye gidiyor. Fakat Fatih Terim hem Linnes'in yüksek formu hem de Mariano'yu riske etmek istemediği için sağ bekte değişiklik yapmayı düşünmüyor.
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