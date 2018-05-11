Kocaman: Atamayana atarlar

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından rakiplerini tebrik ederken, kendi yaptıkları hatalara dikkat çekti.
10 NET POZİSYON KAÇIRDIK
Kocaman, "Tek cümleyle bunu söylemek gerekirse, atamayan atarlar yani. İyi başladık. Belki 3-0, 4-0 bile öne geçebilirdik. 8-10 arasında net, nete yakın gol pozisyonunu değerlendiremezsen kaybedersin. Akhisar'ı kutlarım. Cüneyt Çakır'ı da kutluyorum. Kısmi hatalar yaptı, bu hataların bir çoğu bizeydi ama genel olarak kutluyorum onu da'' diye konuştu.
10 NET POZİSYON KAÇIRDIK
Kocaman, "Tek cümleyle bunu söylemek gerekirse, atamayan atarlar yani. İyi başladık. Belki 3-0, 4-0 bile öne geçebilirdik. 8-10 arasında net, nete yakın gol pozisyonunu değerlendiremezsen kaybedersin. Akhisar'ı kutlarım. Cüneyt Çakır'ı da kutluyorum. Kısmi hatalar yaptı, bu hataların bir çoğu bizeydi ama genel olarak kutluyorum onu da'' diye konuştu.
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