Hüsranbahçe

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a Diyarbakır'da 3-2 kaybeden Fenerbahçe'nin kupa şansızlığı devam etti. Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayan ve Akhisar önüne favori olarak çıkan Sarı-Lacivertliler, 11. kez eli boş döndü. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası sayısı 6'da kaldı.
2 YIL ÜST ÜSTE ALMIŞTI AMA...
Kupa şanssızlığı Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde fazlasıyla belirgin oldu. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde 9. finalinde 7. kez kaybetti. 2012 ve 2013 yıllarında ise kupa gelmişti...
SON KUPA 2014 AĞUSTOS'UNDA
Fenerbahçe'nin son kazandığı kupa 2014 yılının Ağustos ayında G.Saray'ı penaltılarla yendiği Süper Kupa olarak kaldı. Fenerbahçe bu sezonu şampiyon bitiremezse futboldaki kupa hasreti 4 yıla çıkacak.
LİG 5.'SİNE ARTIK AVRUPA YOK
F.Bahçe'nin kupayı Akhisar'a kaybetmesi, lider G.Saray'ın son haftaki rakibi Göztepe'nin Avrupa şansını da bitirdi. Dünkü skorun ardından ligi 5. sırada bitirecek olan takım Avrupa'ya gidemeyecek.
2 YIL ÜST ÜSTE ALMIŞTI AMA...
Kupa şanssızlığı Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde fazlasıyla belirgin oldu. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde 9. finalinde 7. kez kaybetti. 2012 ve 2013 yıllarında ise kupa gelmişti...
SON KUPA 2014 AĞUSTOS'UNDA
Fenerbahçe'nin son kazandığı kupa 2014 yılının Ağustos ayında G.Saray'ı penaltılarla yendiği Süper Kupa olarak kaldı. Fenerbahçe bu sezonu şampiyon bitiremezse futboldaki kupa hasreti 4 yıla çıkacak.
LİG 5.'SİNE ARTIK AVRUPA YOK
F.Bahçe'nin kupayı Akhisar'a kaybetmesi, lider G.Saray'ın son haftaki rakibi Göztepe'nin Avrupa şansını da bitirdi. Dünkü skorun ardından ligi 5. sırada bitirecek olan takım Avrupa'ya gidemeyecek.
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