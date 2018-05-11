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Gerçek hedef

Başkanı, M.United ile olan sözleşmesi bitecek olan için ilk adımı attı... İlk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi...

Gerçek hedef Fellaini
Ligde şampiyonluk şansı mucizelere kalan Beşiktaş gelecek sezon için şimdiden start verdi. Önceki gün yöneticilerden Umut Güner ile birlikte apar topar İngiltere'ye giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın listesindeki ilk ismin M. United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fellaini olduğu ortaya çıktı.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU
İngiliz kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Orman'ın Fellaini'nin durumunu sorup fikir alışverişinde bulunduğu öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
Sezon sonunda Manchester United ile sözleşme uzatmak istemeyen Fellaini'ye yapılan teklifler arasında en iyi öneriyi 'ın yaptığı belirlendi. için görüşmelerin devam edeceği belirtildi.
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