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FETÖ Yıldırım'a kurdu

davasının sanıklarından ve ’in avukatlarından olan , “’a operasyon yapıldı. Firari savcılar , ile firari avukatlar H.İbrahim Koca ve Cemalettin Mutlu koordineli çalıştı” diye konuştu

FETÖ Yıldırıma kumpas kurdu
Futbolda şike soruşturmasında kurduğu iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından sanık Orhan Erdemli savunmasında, "FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı." dedi.

KOORDİNELİ ÇALIŞTILAR
Orhan Erdemli, mahkeme salonunda "Yapılan operasyonda firari savcılar Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile firari avukatlar Halil İbrahim Koca ve Cemalettin Mutlu koordineli bir şekilde çalıştı" ifadesini kullandı.

'I VERİN AKŞAMA EVDESİNİZ!
FETÖ elebaşı 'in avukatlarından , o dönemde gözaltına alınan sanıklara "'ı verin, akşama evdesiniz." denildiğini duyduğunu da söyledi. Erdemli, Gülen için "İki yüzlüdür" ifadesini de kullandı.



Yıldırım dün Ş.Urfa'da vali Abdullah Erin ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'yi ziyaret etti.
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