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kulüpleri ’nun peşini bırakmıyor

Çin kulüpleri Negredo’nun peşini bırakmıyor
Beşiktaş'taki durumu netleşmeyen Negredo'ya başta Hebei China Fortune olmak üzere Çin kulüplerinden teklif olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetimin İspanyol yıldızın gönderilmesine sıcak baktığı biliniyor. Beşiktaş'tan yılda 4 milyon 350 bin Euro alan Negredo'nun ise Çin'e gitmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.
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