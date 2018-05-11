Çin kulüpleri Negredo’nun peşini bırakmıyor

Beşiktaş'taki durumu netleşmeyen Negredo'ya başta Hebei China Fortune olmak üzere Çin kulüplerinden teklif olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetimin İspanyol yıldızın gönderilmesine sıcak baktığı biliniyor. Beşiktaş'tan yılda 4 milyon 350 bin Euro alan Negredo'nun ise Çin'e gitmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.