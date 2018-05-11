Canlı I Antalyaspor-Başakşehir

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.

Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor.





İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor.

Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazandı.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Marcio Mossoro ve Arda Turan ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, kart cezaları sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise takımdaki yerlerini alabilecek.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Antalyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.

Spor Toto Süper Lig 32. haftada hem zirve yarışında hem de küme düşme hattında heyecan devam ediyor. Puan durumunda hangi takım, kaçıncı sırada? İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum, kalan maçlar, Süper Lig'in 32. haftasındaki sonuçlar ve 33. hafta fikstürü...



GALATASARAY'IN SON 2 MAÇI (69)



13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya

20.05.2018 Göztepe v Galatasaray



FENERBAHÇE'NİN SON 2 MAÇI (66)



13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe

20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor



BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)



13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir

20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa



BEŞİKTAŞ'IN SON 2 MAÇI (65)



07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor

13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş