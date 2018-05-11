Canlı I Antalyaspor-Başakşehir

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.
Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor.
Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazandı.
ÖNEMLİ EKSİKLER
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Marcio Mossoro ve Arda Turan ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.
İstanbul ekibinde, kart cezaları sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise takımdaki yerlerini alabilecek.
ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de Antalyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor.
Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.
Spor Toto Süper Lig 32. haftada hem zirve yarışında hem de küme düşme hattında heyecan devam ediyor. Puan durumunda hangi takım, kaçıncı sırada? İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum, kalan maçlar, Süper Lig'in 32. haftasındaki sonuçlar ve 33. hafta fikstürü...
GALATASARAY'IN SON 2 MAÇI (69)
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor
BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ'IN SON 2 MAÇI (65)
07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
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