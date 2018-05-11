Akhisar tarih yazdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer Teleset Mobilya Akhisarspor'un... Diyarbakır'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Ege temsilcisi tarihinde ilk kez bu büyük başarıya ulaştı. ATV'den canlı olarak yayınlanan ve nefesleri kesen finalin ardından Akhisarsporlu futbolcular müthiş bir sevinç yaşadı.



​JOSEF'E GEÇİT VERMEDİ

12. dakikada Josef kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fakat Fatih başarılı bir kurtarış yaptı. 32. dakikada Miguel Lopes ceza sahasından harika şutu ağlara gitti ve Akhisar öne geçti.



ARKA ARKAYA GOLLER GELDİ

56. dakikada Şener sağdan mükemmel bir orta kesti. Fernandao aynı güzellikte kafayı vurdu: 1-1. 70. dakikada Akhisar yeniden öne geçti. Muğdat'ın soldan ortasında Sissoko kafayla skoru 2-1 yaptı.



SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

79. dakikada Fernandao'nun kafa vuruşu direği yaladı. 81. dakikada Barbosa sahneye çıktı ve Akhisar farkı ikiye çıkardı: 3-1. 86. dakikada Josef'in golüyle skor 3-2'ye geldi ama bu gol Fener'e yetmedi.