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Akhisar tarih yazdı

’daki final nefesleri kesti... Lopes’le öne geçen Akhisar’a Fernandao ile yanıt veren Fener umutlandı...Ancak önce Sissoko sonra Barbosa sahneye çıktı... Kanarya, Josef’le bir gol bulsa da kupayı Akhisarspor kaldırdı

Akhisar tarih yazdı
Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer Teleset Mobilya Akhisarspor'un... Diyarbakır'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Ege temsilcisi tarihinde ilk kez bu büyük başarıya ulaştı. ATV'den canlı olarak yayınlanan ve nefesleri kesen finalin ardından Akhisarsporlu futbolcular müthiş bir sevinç yaşadı.

​JOSEF'E GEÇİT VERMEDİ
12. dakikada Josef kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fakat Fatih başarılı bir kurtarış yaptı. 32. dakikada Miguel Lopes ceza sahasından harika şutu ağlara gitti ve Akhisar öne geçti.

ARKA ARKAYA GOLLER GELDİ
56. dakikada Şener sağdan mükemmel bir orta kesti. Fernandao aynı güzellikte kafayı vurdu: 1-1. 70. dakikada Akhisar yeniden öne geçti. Muğdat'ın soldan ortasında Sissoko kafayla skoru 2-1 yaptı.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ
79. dakikada Fernandao'nun kafa vuruşu direği yaladı. 81. dakikada Barbosa sahneye çıktı ve Akhisar farkı ikiye çıkardı: 3-1. 86. dakikada Josef'in golüyle skor 3-2'ye geldi ama bu gol Fener'e yetmedi.
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