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  1. Fenerbahçe’nin belalısı Akhisarspor!

18 yıl sonra 2. zafer

, 2000 yılında formasıyla ’da kaldırdığı ’nı dün teknik adam olarak kazanmayı başardı

18 yıl sonra 2. zafer
Akhisarspor tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, teknik direktör Okan Buruk farklı bir gurur yaşadı... Tam 18 yıl önce Galatasaray formasıyla Diyarbakır'da Antalyaspor karşısına çıkan Buruk, 5-3'lik galibiyet sonrası kupayı kaldırmıştı. Okan Buruk dün de yine Diyarbakır'da benzer bir başarıyı teknik adam olarak yaşadı. Kısıtlı kadrosuna rağmen Akhisar'ı finale çıkartan başarılı hoca, Fenerbahçe önünde kupa zaferine imzasını attı.
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