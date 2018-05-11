Akhisarspor tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, teknik direktör Okan Buruk farklı bir gurur yaşadı... Tam 18 yıl önce Galatasaray formasıyla Diyarbakır'da Antalyaspor karşısına çıkan Buruk, 5-3'lik galibiyet sonrası kupayı kaldırmıştı. Okan Buruk dün de yine Diyarbakır'da benzer bir başarıyı teknik adam olarak yaşadı. Kısıtlı kadrosuna rağmen Akhisar'ı finale çıkartan başarılı hoca, Fenerbahçe önünde kupa zaferine imzasını attı.
18 yıl sonra 2. zafer
Okan Buruk, 2000 yılında Galatasaray formasıyla Diyarbakır’da kaldırdığı Türkiye Kupası’nı dün teknik adam olarak kazanmayı başardı
Etiketler: Diyarbakır , Okan Buruk , Türkiye Kupası , Galatasaray , Antalyaspor , Fenerbahçe
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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