Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Ayşe Begüm Onbaşı gümüş madalyayı kaptı



Aerobik Jimnastik dalında kendi yaş grubunda Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Gymnasiade 2018'de tek kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Begüm, "Daha iyi derecelerle Dünya Şampiyonası'nda görüşmek üzere" açıklamasını yaptı.

Hatay'ı eleyen F.Bahçe adını finale yazdırdı



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-74 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, Yakın Doğu Üniversitesi- Çukurova Basketbol eşleşmesinde finale yükselecek ekiple karşılaşacak.

Alex Ferguson'dan müjdeli haber geldi

Kısa bir süre önce beyin kanaması geçiren İngiliz ekibi Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'dan iyi haber geldi. M.United'dan Ferguson'un sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Alex Ferguson'un yoğun bakıma ihtiyacı kalmadı, ve bundan sonraki iyileşme sürecine yatan hasta olarak devam edecek" ifadeleri kullanıldı.



Anadolu Efes evinde Gaziantep'i devirdi



Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 29. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Gaziantep Basketbol'u 94-87 mağlup etti. Efes böylelikle ligdeki 20. galibiyetini elde etti. Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: M.Bey Uşuk-D.İ. Büyükçekmece: 71-104, Yeşilgiresun-Darüşşafaka: 71-96, İstanbul BŞB-Pınar Karşıyaka: 77-81.

Trabzon'u Bursa'dan puansız göndereceğiz



Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "Son hafatalarda iyi futbol oynuyoruz. Fenerbahçe maçını kaybetmiş olabiliriz ama iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor'a karşı da iyi mücadele eedeceğiz. 3 puandan başkasını düşünmüyoruz" dedi.