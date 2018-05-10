POTADA 2 MAÇ BUGÜN
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde bugün 2 karşılaşma oynanacak. Ligde ilk 4 hesapları yapan Beşiktaş saat 18.30'da Eskişehir'i konuk edecek. Tofaş ise saat 20.30'da Trabzonspor'u ağırlayacak.
OSMANLISPOR'A MÜJDE
Osmanlıspor Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İrfan Buz yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Tedavileri biten Mehmet Batdal ve Serdar Gürler takımla çalışmalara başladı.
SERENA WİLLİAMS ÇEKİLDİ
Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası ABD'li Serena Williams, İtalya Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini açıkladı. Serena Williams geçen hafta da İspanya Açık'tan çekildiğini duyurmuştu.
ROBERTO'YA 4 MAÇ CEZA
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona'da forma giyen Sergi Roberto, 4 maç ceza aldı. Roberto R.Madrid maçında Marcelo'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görmüştü.
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