Ligde şampiyonluk umutlarını zora sokan Beşiktaş evindeki başarısıyla Avrupa'nın dev ekiplerini geride bıraktı. Siyah-Beyazlılar 43 maçlık seri ile evinde Avrupa'da en uzun yenilmezlik serisine sahip olan takım konumundaki Kartal bu serisiyle PSG, Bayern Münih, Porto ve Barcelona'yı bile sollamayı başardı.
UEFA İLK 5 SIRALAMASINI YAPTI
UEFA yaptığı paylaşımla Siyah-Beyazlı takımın bu serisine dikkat çekti. Beşiktaş'ın evindeki 43 maçlık serisini paylaştığı görselle açıklayan UEFA ilk 5 sıralamasını yaptı. Bu sıralamada Beşiktaş 1. durumda.
PSG 2'NCİ SIRADA BULUNUYOR
Beşiktaş'tan sonra evinde en başarılı ekip PSG oldu. Fransız ekibi 41 maçtır ligde evinde yenilmiyor. Alman devi Bayern Münih de ligde 39 maçtır evinde kaybetmedi. Porto ise 35 maçlık bir seri yakalamış durumda.
RAKİPLERİ LİDER
Beşiktaş Avrupa'da evinde yenilmezlik serisi olarak en başarılı takım olmasına rağmen Süper Lig'de 4. sırada bulunuyor. Buna karşın Paris Saint Germain, Bayern Münih, Porto ve Barcelona kendi ülkelerinde lider durumda bulunuyor.
UEFA İLK 5 SIRALAMASINI YAPTI
UEFA yaptığı paylaşımla Siyah-Beyazlı takımın bu serisine dikkat çekti. Beşiktaş'ın evindeki 43 maçlık serisini paylaştığı görselle açıklayan UEFA ilk 5 sıralamasını yaptı. Bu sıralamada Beşiktaş 1. durumda.
PSG 2'NCİ SIRADA BULUNUYOR
Beşiktaş'tan sonra evinde en başarılı ekip PSG oldu. Fransız ekibi 41 maçtır ligde evinde yenilmiyor. Alman devi Bayern Münih de ligde 39 maçtır evinde kaybetmedi. Porto ise 35 maçlık bir seri yakalamış durumda.
RAKİPLERİ LİDER
Beşiktaş Avrupa'da evinde yenilmezlik serisi olarak en başarılı takım olmasına rağmen Süper Lig'de 4. sırada bulunuyor. Buna karşın Paris Saint Germain, Bayern Münih, Porto ve Barcelona kendi ülkelerinde lider durumda bulunuyor.
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