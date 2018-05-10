İlk hamle Valbuena olacak

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u devirip, şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de Fransız yıldız Mathieu Valbuena, yine hamle gücü olarak değerlendirilecek.
2. YARIDA SAHADA
Kocaman'ın sanatlarda Dirar ve Aatıf ile başlamayı planladığı, Valbuena'yı ise 2. yarının başlarında taze kuvvet olarak sahaya süreceği öğrenildi.
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