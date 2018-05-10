SPOR Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olacak takıma verilecek kupa Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda ziyarete açıldı. Ana esin kaynağı Selçuklu yıldızı olan kupa geometrik şekliyle asırlar boyu Türk sanat eserlerini süsleyen iç içe geçme iki kare geçmeden oluşuyor. Birlikberaberlik ve Zafer unsurlarının şampiyonluk kupasına ilham vermesinde rol oynadığı belirtildi. Kupa 9.3 kg 925 ayar gümüş ve 1 kg 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi. Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın teşkilatta 20 Mayıs'a kadar sergileneceğini söyledi.
Hem süper hem altın
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu şampiyonluk kupası toplam 10.3 kg ağırlığında. 9.3 kilogramı gümüş, 1 kilogramı ise gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi
Etiketler: Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu , Spor toto , altın kaplama , Kupa
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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