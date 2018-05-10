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Hem süper hem altın

Spor şampiyonluk sı toplam 10.3 kg ağırlığında. 9.3 kilogramı gümüş, 1 kilogramı ise gümüş üzeri olarak üretildi

Hem süper hem altın
SPOR 'nda şampiyon olacak takıma verilecek Teşkilat Başkanlığı'nda ziyarete açıldı. Ana esin kaynağı Selçuklu yıldızı olan kupa geometrik şekliyle asırlar boyu Türk sanat eserlerini süsleyen iç içe geçme iki kare geçmeden oluşuyor. Birlikberaberlik ve Zafer unsurlarının şampiyonluk kupasına ilham vermesinde rol oynadığı belirtildi. Kupa 9.3 kg 925 ayar gümüş ve 1 kg 925 ayar gümüş üzeri olarak üretildi. Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın teşkilatta 20 Mayıs'a kadar sergileneceğini söyledi.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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