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Fikret Orman&Güner Londra’ya gittiler

Fikret Orman&Güner Londra’ya gittiler

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve transferden sorumlu Asbaşkan Umut Güner Londra'ya uçtu. Burada transfer çalışmalarını sürdürecek olan yöneticilerin ardından Portekiz'e gidip Talisca için Benfica ile görüşmesi bekleniyor.

  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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