Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından özel uçakla Diyarbakır'a giden Fenerbahçe kafilesine şehirde büyük ilgi vardı. Diyarbakır'da Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarlar, futbolcuları yakından görmek için ve hatıra fotoğrafı çektirmek için havaalanına akın etti. Taraftarlar, takımı konvoy eşliğinde otele uğurladı.

TRİBÜNLER SARI-LACİVERT

Sarı-Lacivertli yöneticilerin de bugün tam kadro Diyarbakır'da olacağı öğrenildi. Kupa finalinde tribünlerin 4'te 3'lük bölümünü Fenerbahçeli taraftarların dolduracağı da ifade edildi.