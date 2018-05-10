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  1. İlk hamle Valbuena olacak

’da fener alayı

Dün kupa finali için ’a giden Sarı-Lacivertli ekibe übyük ilgi vardı. Havalanına akın eden Diyarbakırlı Fenerliler, takıma konvoyla kalcağı otele kadar eşlik etti

Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından özel uçakla Diyarbakır'a giden Fenerbahçe kafilesine şehirde büyük ilgi vardı. Diyarbakır'da Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarlar, futbolcuları yakından görmek için ve hatıra fotoğrafı çektirmek için havaalanına akın etti. Taraftarlar, takımı konvoy eşliğinde otele uğurladı.

TRİBÜNLER SARI-LACİVERT

Sarı-Lacivertli yöneticilerin de bugün tam kadro Diyarbakır'da olacağı öğrenildi. Kupa finalinde tribünlerin 4'te 3'lük bölümünü Fenerbahçeli taraftarların dolduracağı da ifade edildi.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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