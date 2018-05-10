Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik direktörü Okan Buruk, "Finale hak ederek geldik. Ben ilk kez final oynayacağım. Akhisar'ı 48 yıl sonra Avrupa'ya götürebilirsek, bizim için büyük gurur olacak" dedi.
TÜRKİYE'NİN TAKIMIYIZ
Buruk, "F.Bahçe'yi yenersek büyük olay başarmış olacağız. Sadece Akhisar'ın değil tüm Türkiye'nin takımıyız" diye kunuştu.
KOCAMAN TARİHE GEÇECEK
Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 3'er kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Aykut Kocaman, bugün sahadan galip ayrılırsa 4. Türkiye Kupası'nı kazanacak ve tarihe geçecek. Kocaman, F.Bahçe ile 1 lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
TÜRKİYE'NİN TAKIMIYIZ
Buruk, "F.Bahçe'yi yenersek büyük olay başarmış olacağız. Sadece Akhisar'ın değil tüm Türkiye'nin takımıyız" diye kunuştu.
KOCAMAN TARİHE GEÇECEK
Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 3'er kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Aykut Kocaman, bugün sahadan galip ayrılırsa 4. Türkiye Kupası'nı kazanacak ve tarihe geçecek. Kocaman, F.Bahçe ile 1 lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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