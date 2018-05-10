;
Yol Durumu
  1. Diyarbakır'da büyük şölen
  2. Bu kez çok farklı olacak

Bizim için büyük gurur olacak

Akhisar’ın hocası , “Kupayı alırsak büyük gurur yaşarız” dedi

Bizim için büyük gurur olacak
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik direktörü Okan Buruk, "Finale hak ederek geldik. Ben ilk kez final oynayacağım. Akhisar'ı 48 yıl sonra Avrupa'ya götürebilirsek, bizim için büyük gurur olacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN TAKIMIYIZ
Buruk, "F.Bahçe'yi yenersek büyük olay başarmış olacağız. Sadece Akhisar'ın değil tüm Türkiye'nin takımıyız" diye kunuştu.

KOCAMAN TARİHE GEÇECEK
Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile, Gündüz Kılıç ise ile 3'er kez Kupası'nı kazandı. , bugün sahadan galip ayrılırsa 4. Türkiye Kupası'nı kazanacak ve tarihe geçecek. Kocaman, F.Bahçe ile 1 lig, 2 şampiyonluğu yaşadı.
Etiketler: , , , , , ,
  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ