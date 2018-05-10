Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Mersin ve Adana'da kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Türk futbolunun gelişmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Altyapıyı geliştirip genç çocukları kazandırarak, bir devrim yapmamız lazım. Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi'ni bu yüzden hayata geçiriyoruz. Çok önemli bir proje" diye konuştu.
Altyapıda devrim yapmalıyız
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Altyapıda bir devrim yapmalıyız”dedi
Etiketler: Aziz Yıldırım , Altyapıda , Fenerbahçe , futbol
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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