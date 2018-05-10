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devrim yapmalıyız

F.Bahçe Başkanı , “ bir devrim yapmalıyız”dedi

Altyapıda devrim yapmalıyız
Başkanı Aziz Yıldırım Mersin ve Adana'da kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Türk unun gelişmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Altyapıyı geliştirip genç çocukları kazandırarak, bir devrim yapmamız lazım. Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi'ni bu yüzden hayata geçiriyoruz. Çok önemli bir proje" diye konuştu.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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