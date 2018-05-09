Yurttan ve dünyadan spor gündemi

3. Etnospor Festivali için nefesler tutuldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncüsü, "At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganıyla bugün İstanbul'da başlayacak. Yenikapı Meydanı'nda 5 gün sürecek festivalde geleneksel 13 spor dalında 883 sporcu mücadele edecek. Festivalde çocuklar için de 33 oyun oynanacak

Arda Turan'a en az 6 maç ceza talebi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ı sportmenliğe aykırı hareketi ve hakeme yönelik hakareti ve tehdidi nedeniyle disiplin kuruluna 41. maddeden sevk etti. Arda'nın sevk maddeleri en az 6 maç men cezası talebi içeriyor. Arda'nın yanı sıra Fenerbahçe ve Bursaspor da TFF tarafından PFDK'ya sevk edildi.

1. Lig play-off'larında VAR uygulanacak

TFF, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin, online olarak Türkiye'de resmi bir karşılaşmada ilk defa 1. Lig play-off maçlarında uygulanacağını açıkladı. Süper Lig'e yükselen son takımın belli olacağı play-off'ta yer alan Boluspor, Ümraniyespor, BB Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep takımlarının birbirleri arasında yapacağı maçlarda VAR sistemi uygulanacak.