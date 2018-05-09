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Yasin Öztekin Göz-Göz oluyor

Yasin Öztekin Göz-Göz oluyor

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yasin Öztekin, Göztepe yolcusu... Yıldız futbolcunun menajerinin İzmir kulübüyle masaya oturduğu gelen bilgiler arasında.

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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