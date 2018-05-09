Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yasin Öztekin, Göztepe yolcusu... Yıldız futbolcunun menajerinin İzmir kulübüyle masaya oturduğu gelen bilgiler arasında.
Yasin Öztekin Göz-Göz oluyor
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yasin Öztekin, Göztepe yolcusu... Yıldız futbolcunun menajerinin İzmir kulübüyle masaya oturduğu gelen bilgiler arasında.
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