Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu camiaya umut dolu mesajlar verdi. Ağaoğlu, "Coğrafyamıza mal olmuş ne güzel bir sözdür; biz Karadenizliler umudun bittiği yerde inat başlar, deriz. Artık sırtını Trabzonspor'un içinde bulunduğu gerçekliğe yaslamayan boş umutlar, uçuk sözler, dönemi sona erdi. Şimdi inat edip, sabır gösterip, birlik ve dayanışma içinde, yeniden Büyük Trabzonspor'u kurma zamanıdır. Artık problemlerimizi çözme konusundaki sistematiğimizi değiştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
Umudun bittiği yerde inadımız başlar
Kulüp dergisine konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu “Büyük Trabzonspor’u yeniden kuracağız” dedi...
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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