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Umudun bittiği yerde inadımız başlar

Kulüp dergisine konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu “Büyük Trabzonspor’u yeniden kuracağız” dedi...

Umudun bittiği yerde inadımız başlar

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu camiaya umut dolu mesajlar verdi. Ağaoğlu, "Coğrafyamıza mal olmuş ne güzel bir sözdür; biz Karadenizliler umudun bittiği yerde inat başlar, deriz. Artık sırtını Trabzonspor'un içinde bulunduğu gerçekliğe yaslamayan boş umutlar, uçuk sözler, dönemi sona erdi. Şimdi inat edip, sabır gösterip, birlik ve dayanışma içinde, yeniden Büyük Trabzonspor'u kurma zamanıdır. Artık problemlerimizi çözme konusundaki sistematiğimizi değiştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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