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  1. Diyarbakır kupaya hazır

Tek ses tek yürek olacağız

TFF Başkanı Demirören, F.Bahçe-Akhisar kupa finali öncesi, “Diyarbakır’daki finalde tek ses tek yürek olup tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi güçlü bir şekilde göstereceğiz” dedi

Tek ses tek yürek olacağız

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Akhisar kupa finali öncesi önemli mesajlar verdi. Demirören, "Diyarbakır'daki finalde tek ses, tek yürek olup tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi güçlü bir şekilde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

Kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya ile isim sponsporu Ziraat Bankası'na da teşekkür eden TFF Başkanı, "Ziraat Türkiye Kupası'nın şölen havasında oynanmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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