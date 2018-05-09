Şenol Güneş A Milli Takımı çalıştırdığı döneminden ardından TFF'den tazminat almadığını söyledi. 6.5 milyon TL tazminat aldığı iddiası için BJK TV'ye bağlanan Şenol Güneş haberi yalanladı.
Tazminat almadım
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
Şenol Güneş A Milli Takımı çalıştırdığı döneminden ardından TFF'den tazminat almadığını söyledi. 6.5 milyon TL tazminat aldığı iddiası için BJK TV'ye bağlanan Şenol Güneş haberi yalanladı.
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