Potada dört maç var
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde bugün 4 maç oynanacak. Program şöyle: 18.30 M.Uşak-Demir İnşaat B.Çekmece, Yeşilgiresun-Darüşşafaka, 20.30 Efes-Gaziantep, İstanbul BBSK-Karşıyaka.
Yakın Doğu öne geçti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 3. maçında Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda Çukurova Basketbol'u 76-64 yendi. Yakın Doğu böylelikle seride 2-1 öne geçti.
Teslim olmuş değiliz
Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili konuştu. Karaman, "Teslim olmuş değiliz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
Ateşten çıkacağız!
Konyaspor Başkan Yardımcısı Baydar, Göztepe'yi yenerek ateş çemberinden çıkacaklarını söyledi. Baydar, "3 puanı alırsak büyük ölçüde Süper Lig'de yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
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