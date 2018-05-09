Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 altın ve 8 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanan sporcuları kabul etti. AK Parti grup toplantısına katılan milli güreşçiler, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hatıra fotoğrafları çektirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya alan güreşçileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Minderin Aslanları Erdoğan'ın huzurunda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 13 madalya kazanan sporcularımızı kabul etti
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti , Avrupa Güreş Şampiyonası , Cumhurbaşkanı
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
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