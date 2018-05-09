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Minderin Aslanları Erdoğan'ın huzurunda

’nda 13 madalya kazanan sporcularımızı kabul etti

Minderin Aslanları Erdoğanın huzurunda
Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 altın ve 8 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanan sporcuları kabul etti. AK Parti grup toplantısına katılan milli güreşçiler, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hatıra fotoğrafları çektirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya alan güreşçileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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