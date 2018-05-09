Kabus gibi senaryo!

Süper Lig'de pazartesi gecesi sahasında Kayserispor'u 2-0 yenerek matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren ve Şampiyonlar Ligi ön ileme oynama fırsatını da devam ettiren Beşiktaş için bazı kötü senaryolar da yok değil.



KUPA FİNALİ ÖNEMLİ

Beşiktaş oynayacağı 2 maçın sonunda ligi şu anda bulunduğu 4. sırada tamamlaması durumunda sezonu erken açmak zorunda kalacak. Eğer Ziraat Türkiye Kupası finalini Teleset Mobilya Akhisarspor kazanırsa sezon açılışı daha da erkene gelecek.



ERKEN START TEHLİKESİ

Beşiktaş, ligi 4. bitirir kupayı da Akhisar kazanırsa Siyah-Beyazlılar Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak ve ilk maçını 24 Temmuz'da oynayacak. Kupayı Fenerbahçe kazanırsa 2. ön elemede ilk maçını 9 Ağustos'ta yapacak. 2 durumda da sezon erken açılacak.